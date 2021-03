Tusen straumar til for å sjå vulkanutbrot på Island

utenriks

Dei modigaste av dei som tok seg fram til fots dei seks kilometrane til utbrotet, grilla pølser og marshmallows over den raudglødande lavaen.

Vulkanen Fagradalsfjell er berre 40 kilometer frå Reykjavik, og ein kjem dit etter ein fottur på halvannan time i røft terreng frå næraste veg ved fiskehamna Grindavik.

Utpå søndag var det oppstått ein tydeleg sti i månelandskapet frå Grindavik til utbrotet, medan andre nysgjerrige punga ut for å sjå utbrotet frå helikopter.

– Det tek pusten frå meg, seier Ulvar Kari Johannsson, ein 21 år gammal ingeniør som besøkte området søndag.

Stinkar av svovel

– Det stinkar ganske ille. Det som overraska meg mest, var oransjefargen, mykje meir intens enn ein kunne forvente, seier han.

Den franske utvekslingsstudenten Emilie Saint-Mieux seier det mest påfallande var varmen, 10–15 grader høgare enn lufttemperaturen rundt.

Den glødande lavaen boblar, putrar og sprutar ut frå ei lita kjegle i dalen Gelingadalur og samlar seg i eit dalsøkk der det blir tjukt og svart når det kjølnar.

Forskarane meinar at rundt 300.000 kubikkmeter lava har strøymt ut til no, sjølv om utbrotet blir sett på som ganske lite.

Opna for tilgang

Heile området var avsperra dei første timane etter utbrotet førre veke, men etter kvart vart vegsperringane fjerna, sjølv om folk vart bedne om å halde seg på trygg avstand. Laurdag ettermiddag vart området opna under strenge reglar.

Ein politimann, Atli Gunnarsson, sa at dei var på plass for å passe på at folk ikkje gjekk for nær lavaen.

Dei har med seg utstyr til å måle gass, spesielt svoveldioksid, som kan vere farleg, og måndag morgon vart området igjen avsperra på grunn av høge gassnivå.

Ikkje uventa

Utbrotet er det første på Reykjanes-halvøya på over 800 år, men det var ikkje heilt uventa sidan området, inkludert Reykjavik, vart utsett for tusenvis av mindre jordskjelv i fleire veker før utbrotet.

Det er gjennomsnittleg eitt utbrot kvart femte år på Island, men dei fleste er langt frå folk, og vanlegvis for farlege til at ein kan nærme seg.

Det siste store var utbrotet under isbreen på Eyjafjall i 2010 som forstyrra flytrafikken i heile Europa i ei veke på grunn av enorme oskeskyer.

