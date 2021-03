Tyrkisk lire stupte 17 prosent etter sparking av sentralbanksjef

utenriks

Seint fredag kveld vart det kjent at Naci Agba vart sagt opp. Det skjedde mindre enn fire månader etter at han vart tilsett og eitt døgn etter at sentralbanken sette opp styringsrenta.

Måndag svarte marknaden med å sende lira ned i tidleg handel, og valutaen svekte seg målt mot amerikansk dollar. Lira hadde ein kurs på 8,47 før den styrkte seg til 8,09. Ved handelsslutt fredag kosta éin dollar 7,22 lirer.

Naci Agbal prøvde å få bukt med den høge inflasjonen i landet ved å setje opp styringsrenta. Torsdag vedtok sentralbanken å skru opp rentenivået med 2 prosentpoeng til 19 prosent.

Presidentordren fredag gav inga forklaring på sparkinga, men Erdogan har fleire gonger teke til orde for at det er viktig å ha låg rente.

Analytikarar peikar på at den nye sentralbanksjefen, Sahap Kavcioglu, også er tilhengjar av Erdogans uortodokse tru på at høgare rente fører til inflasjon. Den vanlegaste økonomiske forklaringa er at høgare rente forseinkar ein inflasjon ved å auke kostnaden ved å utføre handlar.

