Verda må investere meir i vassressursar, meiner FN

utenriks

– Altfor ofte er verdien av vatn, i mange ulike bruksområde, ikkje teke omsyn til av avgjerdstakarar, konkluderer FN-rapporten «World Water Development Report 2021», publisert måndag.

Dei understrekar at ei forståing for verdien av vatn er nødvendig for ein berekraftig og meir rettferdig forvaltning av vassressursar.

Rapporten ber særleg om auka investering i ressursforvaltning. Han trekkjer òg fram avfall og forureining som særlege utfordringar.

– Vatn er eit grunnleggjande menneskeleg behov, nødvendig til drikke og for hygiene, understrekar rapporten.

(©NPK)