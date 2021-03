Afghanistan-diskusjonen held fram i Nato

utenriks

– Vi tok inga endeleg avgjerd om posisjonen vår i dag, men vi skal halde fram med å jobbe saman. Vi ser alle at det ikkje er noka enkel løysing eller nokon risikofri veg vidare, så vi må førebu oss på alle eventualitetar, sa generalsekretær Jens Stoltenberg då den første av to møtedagar var over.

Han minte igjen om at alle partar må nytte det han karakteriserer som ei historisk moglegheit og understreka at den einaste vegen til varig fred er å forhandle fram ei politisk løysing. På veg inn til møtet sa Stoltenberg at alliansen støttar alle forsøk på å blåse nytt liv i fredsprosessen.

Ifølgje avtalen skal USA trekkje styrkane sine ut av landet innan 1. mai, men berre dersom Taliban reduserer valden og det er framdrift i fredsprosessen.

– Viktig å møtast igjen

Møtet denne veka er det første på nesten halvtanna år der utanriksministrane til alliansen er samla rundt same bord. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa før møtet at ho såg fram til gode diskusjonar.

– Det er viktig å kunne møtast igjen, særleg når vi har så viktige saker som Afghanistan på dagsordenen, sa ho til NTB i Brussel. Ho forventa likevel inga avgjerd, sjølv om fristen nærmar seg.

– Det er berre seks veker til. På den andre sida er seks veker lang tid, særleg om det blir fart i nokre av dei politiske initiativa som blir sette i gang. Det kan føre til ein endra dynamikk, men det veit vi ikkje enno.

Reformstøtte frå Blinken

Ein diskusjon Nato-sjefen var fornøgd med handla om Nato 2030, pakken med reformforslag som Stoltenberg la fram i midten av februar. Der tek han til orde for eit breiare Nato med større felles budsjett og utvida samarbeid på fleire område.

Stemninga skal ha vore god i møterommet, og ein av dei som er positive, er USAs nye utanriksminister Antony Blinken.

– Som tidlegare tilpassar Nato seg endringar i det strategiske miljøet. Eg støttar Stoltenbergs initiativ, skriv Blinken på Twitter.

Held fram finpussen

Dette er det andre ministermøtet som har teke opp forslaget til generalsekretæren. På spørsmål om kva som er trekt frå og lagt til i diskusjonane den siste månaden, går han ikkje inn på konkrete detaljar.

– Vi skal halde fram med å finpusse og utvikle dette, og eg føler meg trygg på at leiarane i medlemslanda vil bli samde om ambisiøse forslag som ser framover og sikrar Nato for framtida, seier Stoltenberg.

På toppmøtet i London før jul i 2019 fekk han i oppdrag å sjå på korleis Nato kan styrkje den politiske dimensjonen sin. Det utvikla seg til reformpakken, som skal ende i eit vedtak på neste toppmøte, seinare i år.

Strategisk oppdatering

Eriksen Søreide seier toppmøtet òg blir startskotet for å oppdatere Natos strategisk konsept, noko ho meiner er heilt nødvendig. Dagens konsept vart vedteke i 2010, og målet er at eit nytt kan vedtakast neste år. I ei offisiell erklæring frå møtet seier ministrane at dei ønskjer forslaget om ei oppdatering velkommen.

– Å få samla alliansen om det er kanskje den viktigaste marsjordren som vil komme på toppmøtet, seier utanriksministeren.

Blinken godt motteke

Det var mange som hadde forventningar til Blinken, som er på det første besøket sitt i Europa etter at president Joe Biden utpeikte han til utanriksminister.

– Dagens møte har vist at vi opnar eit nytt kapittel i det transatlantiske sambandet Nato byggjer på. Dei allierte set pris på Blinkens klare melding, der han tok opp att bodskapen til Biden om å byggje ein sterkare allianse. Eg er sikker på at det vil vise seg i handling òg, ikkje berre i ord, sa Stoltenberg.

– Eg har komme hit for å uttrykkje USAs faste forplikting til Nato, som har vore ein hjørnestein for fred, velstand og stabilitet på begge sider av Atlanteren i over 70 år, sa Blinken sjølv på veg inn til møtet.

