Juntaen i Myanmar forsvarer seg

Myanmars tryggingsstyrkar har brukt dødeleg makt for å få kontroll over massedemonstrasjonane mot kuppet 1. februar, protestar som har spreidd seg over heile landet.

På ein pressekonferanse i hovudstaden Naypyidaw tysdag sa talsmannen til juntaen general Zaw Min Tun at dødstalet er lågare enn andre kjelder oppgir, nemleg 164.

– Det gjer meg trist fordi desse valdelege terroristane som døyr, er landsmenn, sa han om demonstrantane som er skotne og drepne.

Dei militære har brukt både tåregass og gummikuler og også skote med skarpt for å slå ned på dei omfattande protestane. Demonstrantane krev at demokratiet blir innført att. Måndag vart ein 14 år gammal gut skoten då han henta vatn, ifølgje observatørgruppa Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Trass i den internasjonalen fordømminga forsvarer Zaw Min Tun responsen. Han sa det dreier seg om væpna opprørarar dei var nøydde til å reagere mot, og at fem politimenn og fire soldatar er drepne.

– Vi må slå ned på anarkiet. Noko som land i verda vil akseptere anarki, spurde han.

