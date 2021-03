Meir flaum i vente i Australia – fleire tusen nye innbyggjar kan bli evakuert

utenriks

Styresmaktene har åtvara om at situasjonen truleg forverrar seg tysdag fordi to vêrfrontar som blir omtalte som katastrofale, er på veg over New South Wales, melder nyheitsbyrået AAP.

I alt 18.000 innbyggjarar i delstaten er allereie evakuert og ytterlegare 15.000 kan bli det.

Flaumen har særleg ramma området Hawkesbury River, og redningstenesta i delstaten beordra 500 personar frå 200 heimar til å evakuere tysdag morgon.

Australias meteorologiske institutt kom med fleire farevarsel tysdag. Det er venta kraftig regn og øydeleggjande vind langs kysten og i nokre delar av innlandet.

Flaumen i New South Wales dei siste dagane er den verste på fleire tiår. Nokre område i den sentrale og nordlege delen av delstaten opplever den verste flaumen sidan 1929, medan Newcastle, om lag 140 kilometer nord for Sydney, og fjellområda vest for Sydney opplever ein femtiårsflaum.

