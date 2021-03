WHO vil ta seg av vaksinasjon i Syria

utenriks

WHO kunngjer kampanjen på eit tidspunkt då det er kraftig auke av smitte i dei regjeringskontrollerte delane av landet. Statlege medium melder om overfylte intensiveiningar i Damaskus.

Blant dei som har vore smitta, er president Bashar al-Assad og kona hans Asma, som ifølgje presidentkontoret no er i ferd med å friskne til.

I landa som før krigen hadde 23 millionar innbyggjarar, er det registrert 50.000 smitta, og 40 prosent er i dei siste opprørarkontrollerte områda mot Tyrkia, ifølgje WHOs lokale representant Akjemal Magtymova.

17.000 tilfelle er registrerte i regjeringskontrollerte område, og 9.000 tilfelle i dei kurdiske områda i nordaust, seier ho og legg til at ho trur det er store mørketal.

WHO veit ikkje kva variantar som spreier seg i Syria på grunn av manglande laboratoriekapasitet, og prøver er sende til utlandet for analyse. I nabolanda er både den engelske og den sørafrikanske varianten oppdaga.

Magtymova seier at vaksinar vil bli distribuert via to ulike ruter. Den eine frå Damaskus vil dekkje regjeringskontrollerte område og dei kurdiske områda, medan dei opprørarkontrollerte områda blir dekte frå Tyrkia.

(©NPK)