Barna i Jemen er midt i skotlinja

Den seks år lange borgarkrigen har vorte beskriven som den største humanitære katastrofen i verda. Ein ny rapport frå Redd Barna viser at barna ikkje blir sparte.

– Barna er i skotlinja, eller dei svelt i hel. Minst 2.300 barn vart drepne mellom 2018 og 2020, opplyser Redd Barna i den nye rapporten. Organisasjonen understrekar at talet sannsynlegvis er langt høgare.

– Jemenittiske barn har levd i eit frykteleg og endelaust mareritt i seks år no. Barn blir drepne og skadde nærast dagleg, seier Redd barnas landsdirektør, Xavier Joubert.

Kampar er trappa opp

UNICEF opplyste laurdag at åtte barn vart drepne og 33 såra berre denne månaden.

Philippe Duamelle frå UNICEF fortel at desse episodane skjedde i fleire område, inkludert provinsane Taiz og Hodeida, der kampane mellom styrkane til den internasjonalt anerkjende regjeringa og Houthi-opprørarane nyleg har vorte trappa opp.

I tillegg til krigshandlingane er Jemen ramma av ein stor svoltkatastrofe. FN har tidlegare uttalt at den verste svoltkatastrofen i landet på fleire tiår kan ta livet av hundretusenvis av barn. Likevel har den internasjonale naudhjelpsinnsatsen falle i Jemen.

Redd barna og andre naudhjelpsorganisasjonar fortvilar over manglande finansiering. Redd barna opplyser at innsatsen for barn i Jemen har falle med meir enn 40 prosent samanlikna med i fjor.

Langvarig konflikt

Borgarkrigen vart utløyst i 2014 då Houthi-opprørarar tok kontroll over hovudstaden Sana og område nord i landet. President Abed Rabbo Mansour Hadi vart etter kvart tvinga til å flykte til Saudi-Arabia.

Ein saudileidd koalisjon, støtta av USA, gjekk inn i krigen nokre månader seinare. Målet var å setje Hadi inn att.

Men krigen har vorte fullstendig fastlåst. Rundt 130.000 menneske – over 12.000 sivile – er drepne. Krigen har skapt den verste humanitære krisa i verda i eit land som frå før var svært fattig.

Det har vore gjentekne forsøk på å få på plass våpenkvileavtalar og fredsavtalar. Til no utan å lykkast.

Nytt våpenkvileforslag

Denne veka tilbaud Saudi-Arabia Houthi-rivalane sine ein ny våpenkvile-plan. I forslaget ligg ein FN-overvaka våpenkvile og oppattopning av Sana internasjonale flyplass. Det er første gong Saudi-Arabia tilbyr at flyplassen kan operere igjen, etter at den vart stengd for kommersiell flytrafikk i 2016.

Opning av flyplassen har lenge vore eit krav frå houthiane, og arabiske land ønskjer det nye saudiarabiske initiativet velkomme.

Men Houthi-talsmann Mohamed Abdul-Salam har allereie avvist initiativet på Twitter, og kallar det «verken seriøst eller nytt».

Redd barna understrekar at alle partar i konflikten må ta eit ansvar for å inngå ei våpenkvile så raskt som mogleg.

– Ei våpenkvile må brukast til å arbeide for ein berekraftig fred og ei politisk løysing på denne krigen. Det er einaste moglegheita til å få slutt på denne humanitære katastrofen, seier Joubert.

