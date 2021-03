Fornya Nato-krav om at Navalnyj blir lauslaten

utenriks

– Vi sender ein tydeleg politisk bodskap og ber om ei upartisk etterforsking av Navalnyj-saka og at Aleksej Navalnyj og andre som er arresterte, blir sleppt fri umiddelbart, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg på ein pressekonferanse etter at møtet i Brussel var ferdig.

Stoltenberg seier Russland held fram med å undertrykkje politiske motstandarar på heimebane og å opptre aggressivt mot verda utanfor.

– Vi har sett påverknadsforsøk, desinformasjon og propaganda, og dessutan nettangrep og angrep med kjemiske våpen i Russland og på territoriet vårt, seier Stoltenberg. Sistnemnde viser til forgiftinga av Navalnyj og av den tidlegare agenten Sergej Skripal og dottera hans i Storbritannia. Russland avviser å stå bak angrepa, som vart utførte med den russiske nervegifta novitsjok.

Generalsekretæren seier Nato held fram med å tilpasse seg eit endra tryggingspolitisk landskap, inkludert Russlands veksande rakettforsvar.

Samtidig held han fast på at forholdet til naboen i aust bør følgjast opp langs to spor, både avskrekking og dialog.

– Vi vil jobbe for å få eit betre forhold til Russland, samtidig som vi må handtere det vanskelege forholdet, understrekar han.

– Auge og øyre

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) som har vore i den belgiske hovudstaden dei siste dagane, trekker fram eit par ting Noreg bidreg med når Nato vurderer forholdet til Russland.

– Vi er auga og øyro til Nato i nord. På grunn av naboskapet ser vi den politiske og den militære utviklinga tydeleg. Vi fortel om operasjons- og øvingsmønster, og vi kan forklare om noko er ny eller uvanleg russisk aktivitet, seier utanriksministeren til NTB i Brussel.

– Men vi fortel òg om område der dialog er mogleg. Vi bruker mykje ressursar på politisk kontakt med Russland, seier Eriksen Søreide, som nyleg hadde eit langt videomøte med den russiske kollegaen sin Sergej Lavrov.

Utanriksministeren seier Noregs bidrag til aktsemd og til å gi heile Nato eit situasjonsbilete, blir verdsett i alliansen.

Inviterte partnarar

Også utanriksministrane til nabolanda våre Sverige og Finland var inviterte med på den siste delen av det to dagar lange Nato-møtet. Det same var utanrikssjefen i EU, Josep Borrell.

– Vi står alle overfor dei same utfordringane når det gjeld Russland. Verken Nato eller EU har alle verktøya som trengst, men saman kan vi utfylle kvarandre, sa Stoltenberg då han opna samtalane på onsdag.

Borrell seier det er viktig for fellesskapet i EU å sjå ut over sin eigen union og diskutere med partnarar som Nato. Han beskriv Russland som ein farleg nabo som vender seg bort frå europeiske verdiar og blir meir og meir autoritær. Samtidig er òg han oppteken av å finne kommunikasjonskanalar.

– Det er spørsmål der vi har felles interesser, som atomavtalen med Iran og klimaendringane, sa Borrell på veg inn til møtet.

Inga Afghanistan-avgjerd

Dagen før var situasjonen i Afghanistan øvst på dagsordenen i Brussel. Nato tok som venta inga avgjerd om kva som skjer 1. mai, tilbaketrekkingsfristen i avtalen med Taliban. Blant vilkåra for at USA og andre land skal trekkje styrkane sine ut av landet er mellom anna at det er framdrift i fredsprosessen, som for tida har gått i stå.

– Vi ser alle at det ikkje er noka enkel løysing eller nokon risikofri veg vidare, så vi må førebu oss på alle eventualitetar, sa Stoltenberg tysdag. Han la til at Nato støttar alle forsøk på å blåse nytt liv i fredsprosessen.

På den første dagen av møtet diskuterte ministrane òg reformpakken Nato 2030, som vart lagd fram av Nato-sjefen i februar. Den skal diskuterast vidare i alliansen og skal etter planen vedtakast på eit toppmøte seinare i år.

