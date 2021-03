Israelske medium: Hårfint valtap for Netanyahus blokk

utenriks

Etter at 89 prosent av stemmene er talde opp, er det klart at det går mot eit hårfint valtap for koalisjonen til Netanyahu, skriv Jerusalem Post. Også avisa Haaretz melder det same.

Ifølgje media manglar blokka til Netanyahu to mandat for å få fleirtal i nasjonalforsamlinga Knesset. Det er tilsynelatande heller ingen enkel veg til fleirtal for opposisjonen.

Partiet til Netanyahu, Likud, ligg an til å bli det største partiet med 30 mandat. Sjølv om han får støtte frå Yamina-alliansen til Naftali Bennett, vil høgreblokka berre få 58 mandat. Det blir kravd 60 for å få fleirtal.

Netanyahu erklærte valnatta at koalisjonen hans gjekk sigrande ut av valet.

– Netanyahu har ikkje 61 mandat, men det har opposisjonen, seier opposisjonsleiar Yair Lapid og ber partia som ikkje støttar Netanyahu, om å gå saman for å overta makta.

Nøkkelen til fleirtal ligg truleg hos Yamina-alliansen og Den arabiske felleslista, som av israelske medium blir omtalt som eit islamistparti. Yamina får sju mandat, medan Den arabiske felleslista får fem.

Det kaotiske israelske valet blir samanfatta slik av nyheitsankeret Eylon Levi:

– 22 i går kveld: Netanyahu har eit knapt fleirtal med Bennett. Klokka 1 i natt: Opposisjonen har eit knapt fleirtal, eller det er uavgjort. Morgon: Netanyahu har eit endå større fleirtal med Bennett. Klokka 9: Islamistane er inne i Knesset, og ingen har fleirtal, skriv han på Twitter.

(©NPK)