Kilde: Over 600 fengsla demonstrantar lauslatne i Myanmar

utenriks

– Vi har lauslate 360 menn og 268 kvinner frå Insein-fengselet i dag, seier ein ikkje namngitt embetsmann til nyheitsbyrået AFP. Fengselet ligg i den største byen i landet, Yangon.

Nyheita kjem same dag som Aung San Suu Kyi etter planen skal møte i ein domstol i Myanmar, der militæret avsette henne og regjeringa i eit kupp 1. februar.

Myanmar har vore prega av uro sidan militæret tok makta. Tryggingsstyrkar har brukt kraftige maktmiddel for å få kontroll over massedemonstrasjonane, som har spreidd seg over heile landet.

På ein pressekonferanse i hovudstaden Naypyidaw tysdag hevda talsmannen til juntaen, general Zaw Min Tun, at dødstalet er lågare enn det andre kjelder oppgir.

Dei militære har brukt både tåregass og gummikuler og også skote med skarpt for å slå ned på dei omfattande protestane. Trass i den internasjonalen fordømminga forsvarte Zaw Min Tun responsen. Han hevda at det dreier seg om væpna opprørarar som dei var nøydde til å reagere mot, og at fem politimenn og fire soldatar er drepne.