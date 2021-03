utenriks

Navalnyj har klaga på sterke smerter i ryggen og at han er nomen i beina. Ifølgje advokaten hans, Olga Mikhailova, fekk han berre smertestillande då han snakka med ein lege.

– Det er heile behandlinga. Eg veit ikkje kva som er gale med han. Han burde få time hos ein skikkeleg lege, seier ho til AFP.

Navalnyj sonar to og eit halvt års fengsel for å ha brote vilkåra for ein tidlegare vilkårsbunden dom medan han var innlagd på eit sjukehus i Berlin etter forgiftinga i fjor.

