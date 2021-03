Over 600 fengsla demonstrantar lauslatne i Myanmar

utenriks

Vitne opplyser til AP at dei har sett bussar med stort sett unge menneske utanfor Insein-fengselet i Yangon. Dei er truleg studentane som vart arresterte tidlegare i mars i samband med protestar mot militærjuntaen, som kuppa makta 1. februar.

– Vi har late laus 360 menn og 268 kvinner frå Insein-fengselet i dag, seier ei ikkje namngitt kjelde i fengselsstyresmaktene til nyheitsbyrået AFP.

Nyheita om lauslatinga kjem same dag som den avsette regjeringssjefen, Aung San Suu Kyi, etter planen skal møte i retten i Myanmar.

Landet har vore prega av uro sidan militærkuppet. Tryggingsstyrkar har brukt dødeleg makt for å få kontroll over massedemonstrasjonane, som har spreidd seg over heile landet.

Minst 275 personar er stadfesta drepne i samband med demonstrasjonane, ifølgje observatørgruppa Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

På ein pressekonferanse i hovudstaden Naypyidaw tysdag hevda talsmannen til juntaen, general Zaw Min Tun, at dødstalet er lågare enn det andre kjelder oppgir.

Zaw Min Tun forsvarte òg hæren si handtering av protestane, som har vorte fordømde internasjonalt. Han hevda at demonstrantane er væpna opprørarar som hæren har vore nøydd til å slå ned på, og at fem politimenn og fire soldatar er drepne.

Onsdag tok demonstrantane i bruk ein ny taktikk, som dei kallar ein «stille streik». Dei ber om at folk held seg heime og at butikkar held stengt gjennom dagen.

Bilete i sosiale medium viser tomme bygater onsdag.