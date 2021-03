Sverige opphevar innreiseforbod for nordmenn

utenriks

– Det her inneber mellom anna at nordmenn og danskar kan reise til fritidshusa sine i Sverige og at familiar og venner over grensa kan treffe kvarandre, føresett at dei kan framleggje bevis på ein negativ covid-19-test, seier Sveriges innanriksminister Mikael Damberg.

Testen må vere teken 48 timar før innreisa. Kravet er vidareført fram til 31. mai, men gjeld ikkje svenskar, personar busett i Sverige, barn under 18 år og transportpersonell.

Nordmenn må òg belage seg på karantene ved heimreise til Noreg. Frå natt til måndag må heile innreisekarantenen vere på karantenehotell. Tiltaket gjeld inntil vidare.

Kravet om karantenehotell gjeld ikkje for nødvendige utanlandsreiser.

Sverige innførte i vinter innreiseforbod for nesten alle reisande frå Danmark og Noreg av frykt for innførsel av muterte koronavirusvariantar.

Berre utvalde grenseovergangar mellom Noreg og Sverige er opne som følgje av koronapandemien.

(©NPK)