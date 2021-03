utenriks

– Eg har i dag fått stadfesta frå kommisjonspresident von der Leyen at vaksinar vil gå på vanleg måte frå EU til Noreg via Sverige. Det er altså inga endring for Noreg, seier Eriksen Søreide i ein skriftleg kommentar til NTB.

Uttalen kjem etter at EU-kommisjonen onsdag fjerna Noreg frå lista over land som er unnatekne frå EUs regelverk for eksportkontroll for vaksinar mot covid-19.