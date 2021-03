utenriks

Sidan vaksinasjonen i USA byrja i desember er det sett 130 millionar vaksinedosar, og 46 millionar amerikanarar har fått to dosar og er fullvaksinert. Det svarer til 14 prosent av befolkninga.

Under den første pressekonferansen sin i Det kvite hus varsla Biden at målsetjinga no er 200 vaksinedosar innan 30. april, noko USA er godt i rute til.

(©NPK)