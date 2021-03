Danmark forlengjer AstraZeneca-stansen

utenriks

– Vi har i dag vedteke å forlengje pausen vår i tre veker til og med veke 15, seier Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Vaksinen frå det svensk-britiske legemiddelselskapet vart sett på vent for to veker sidan i Danmark, og like etter følgde Noreg og fleire andre land etter.

Årsaka er frykt for at denne koronavaksinen i sjeldne tilfelle kan føre til blodpropp. Ein slik samanheng er ikkje stadfesta, men det er meldt om fleire tilfelle der personar som har vorte vaksinerte med AstraZenecas koronavaksine, etterpå har fått blodpropp, låge blodplatenivå eller hjernebløding.

Treng meir tid

Helsestyresmaktene i Danmark skal vurdere saka på nytt i veke 15. Tida fram til då trengst til å granske eventuelle samanhengar mellom vaksinen og biverknader ytterlegare, forklarer Brostrøm.

– På noverande tidspunkt meiner vi at grunnlaget vårt for å treffe ei endeleg avgjerd om den vidare bruken av koronavaksinen frå AstraZeneca er for uvisst. Det er sett i gang mange undersøkingar, men vi har enno ingen konklusjonar. Derfor har vi vedteke å forlengje pausen, seier Brostrøm i ei pressemelding.

I Danmark har over 149.800 personar fått AstraZeneca-vaksinen, ifølgje tal frå Statens Serum Institut (SSI). Landet har meldt om to tilfelle der personar fekk blodpropp og døydde etter vaksinasjon. Éin av desse skal ha hatt det spesielle sjukdomsbiletet som blir mistenkt å vere knytt til vaksinen.

Dødsfall òg i Noreg

I Noreg har 121.800 personar fått AstraZenecas vaksine, ifølgje Folkehelseinstituttet. Legemiddelverket har meldt om tre dødsfall blant pasientar med blodpropp og låge blodplatenivå som har fått AstraZeneca-vaksinen. Det er òg meldt om eitt dødsfall knytt til hjernebløding.

Det europeiske legemiddeltilsynet EMA, som har godkjent vaksinen, meiner etter 25 innrapporterte tilfelle av uvanlege biverknader at det framleis er trygt å bruke vaksinen. Fordelane veg opp for ulempene, meiner EMA. Verdshelseorganisasjonen (WHO) deler dette synet.