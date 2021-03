EU lokkar Tyrkia med handel og pengar til migrantar – framleis atterhald om sanksjonar

utenriks

Ei slutterklæring om Tyrkia var det første som vart ferdig på videotoppmøtet på torsdag i EU.

Leiarane i dei 27 EU-landa understrekar at dei set pris på at Tyrkia husar rundt 4 millionar syriske flyktningar, og EU vil halde fram med å gi pengar til dette arbeidde «i Tyrkia, og dessutan Jordan, Libanon og andre område i regionen», heiter det i ei fråsegn frå møtet.

Frå Brussel kjem det òg eit ønske om å styrkje samarbeidet om handtering av migrasjon langs alle rutene mot Europa.

Stansa omstridd leiteboring

Som venta er unionen positiv til at Tyrkia har trappa ned den anstrengde situasjonen aust i Middelhavet.

Tyrkia har stansa leiteboring i gass i havområde Kypros og Hellas gjer krav på. Samtalane med sistnemnde om ei omstridd grense til havs er i gang igjen, og det ser lovande ut for FN-leidde samtalar om Kypros.

EU opnar derfor for ei oppdatering av ein 25 år gammal tollunion, høgnivåsamtalar om saker der dei to partane har felles interesser og betre mobilitet og mellommenneskelege samband.

Sanksjonar framleis mogleg

Samtidig heng framleis sanksjonar som eit ris bak spegelen, dersom Tyrkia skulle handle eigenrådig i strid med folkeretten.

– Dei siste månadene har vi sett ei positiv utvikling, men situasjonen er framleis skjør, sa utanrikssjef Josep Borrell før toppmøtet.

Det var ikkje lagt opp til nokon formelle vedtak om forholdet til den vanskeleg naboen i søraust denne gongen. Konkrete tiltak er venta først ved toppmøtet i juni.

Fastlåst vaksinekrangel

Det virtuelle toppmøtet på torsdag starta med ein debatt om covid-19 og vaksineutrulling, og dette er eit tema leiarane vil komme tilbake til seinare på kvelden, opplyser ein høgt plassert EU-tenestemann.

Ifølgje Financial Times-korrespondent Mehreen Khan blokkerer Austerrike ein diskusjon om fordeling av 10 millionar ekstra vaksinedosar. Planen er å gi dei til dei landa som treng dei mest, men Austerrike er misnøgd med at dei ikkje er på den lista.

Samtidig viser ei oversikt at landet faktisk ikkje er blant dei som ligg særleg dårleg an i vaksineutrullinga. 17,8 prosent av den vaksne befolkninga i landet har fått minst éin dose. Dermed kan det bli vanskeleg for statsminister Sebastian Kurz å samle støtte for sitt syn.

Besøk frå Biden

Eitt av høgdepunkta i kveld blir når USAs president Joe Biden koplar seg til møtet klokka 20.45. Det er ikkje lagt opp til nokon omfattande debatt med Biden, men både EU-president Charles Michel og Portugals statsminister Antonio Costa – som for tida har formannskapet i EU, skal seie nokre ord til mannen som flytta inn i Det kvite hus i januar.

Etter det NTB forstår, er diskusjonen på møtet dreidd over på EUs indre marknad, digitalisering og industripolitikk medan dei ventar på Biden. Etterpå vil dei ta opp tråden i pandemidebatten.

Ferdig på éin dag?

Det har komme signal om at Michel ville gjere møtet unna på éin dag i staden for to, og det kan halde. Samtidig kan det bli vanskeleg å løyse krangelen om dei ekstra vaksinedosane.

Opphavleg skulle leiarane òg ha diskutert forholdet til Russland, men den debatten er utsett til dei kan møtast i same rom seinare i år. I staden blir det gitt ei forklaring frå Borrell om eit forhold som har vorte så anstrengt at Kremls talsmann nyleg sa at EU har kasta moglegheita til å ha eit forhold til Russland «i søpla».

(©NPK)