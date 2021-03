Island stengjer skulane

utenriks

Svært låge smittetal gjer at islendingar har kunna nyte ein tilnærma normal kvardag, men torsdag tok nye tiltak til å gjelde.

– Vi må setje på bremsen, seier statsminister Katrin Jakobsdottir torsdag.

Seks personar har den siste veka testa positivt for den britiske varianten, blant dei ein lærar og ein elev ved ein skule i Reykjavik.

Island har halde skulane opne for barn under 16 år sidan starten av pandemien.

– Denne varianten spreier seg tilsynelatande raskare blant barn enn det vi tidlegare har opplevd, seier Jakobsdottir.

Også symjebasseng og teater blir stengde, og samlingar på meir enn ti personar blir forbodne dei neste tre vekene. Restaurantar, butikkar og frisørar kan halde ope med avgrensa kapasitet.

Island har berre påvist 5.384 koronatilfelle og 29 koronarelaterte dødsfall, ifølgje offisielle tal.

Ein studie frå Folkehelseinstituttet i Noreg viser at den britiske virusvarianten gir dei som er smitta 2,6 gonger så stor risiko for å bli alvorleg sjuke og innlagde på sjukehus. Studien er førebels ikkje fagfellevurdert. Han vil bli sendt til eit tidsskrift for fagfellevurdering, opplyser FHI.

(©NPK)