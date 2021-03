Navalnyjs advokat: – Han har store smerter

utenriks

– Han lir av sterke ryggsmerter og smerter i det høgre beinet, sa advokat Olga Mikhailova torsdag etter å ha besøkt klienten.

– Alle fryktar for livet og helsa hans, la ho til i eit intervju med TV-kanalen Dozjd.

Tidlegare same dagen opplyste det russiske fengselsvesenet at Navalnyj hadde gått gjennom medisinske undersøkingar som viste at tilstanden hans var «stabil og tilfredsstillande».

Opposisjonsleiaren er i ein straffekoloni eit stykke utanfor Moskva.

– No er vi bekymra

Uttalen frå fengselet bidrog ikkje til å roe Navalnyjs støttespelarar.

– No er vi veldig bekymra. Ikkje ein gong det føderale fengselssystemet kan kalle tilstanden hans god, skriv Navalnyjs antikorrupsjonsfond på Twitter.

Olga Mikhailova har tidlegare sagt at han berre fekk smertestillande då han snakka med ein lege om smertene.

– Det er heile behandlinga. Eg veit ikkje kva som er gale med han. Han burde få time hos ein skikkeleg lege, sa ho.

Planlegg fleire protestar

Navalnyj sonar to og eit halvt års fengsel for å ha brote vilkåra i ein tidlegare vilkårsbunden dom, medan han var innlagd på eit sjukehus i Berlin etter forgiftinga i fjor. Han sonar dommen i ein straffekoloni berykta for hard disiplin.

Navalnyjs støttespelarar vil denne veka starte ein kampanje som krev lauslating. Dei har kunngjort at dei vil gjennomføre «dei største protestane i det moderne Russland» i vår.

Navalnyj blir rekna som president Vladimir Putins mest profilerte kritikar i Russland. Han vart i august i fjor forgifta med nervegifta under ein tur i Sibir. Navalnyj skuldar den russiske tryggingstenesta for å stå bak, men russiske styresmakter avviser dette blankt.

(©NPK)