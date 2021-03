Tysk delstat blir igjen opna etter påske

utenriks

Frå 6. april vil kinoar, treningssenter og restaurantar med plass utandørs få halde ope igjen, opplyste ministerpresident Tobias Hans torsdag.

Han understrekar samtidig at ein føresetnad for å komme inn på desse stadene, vil vere ein negativt koronatest som er teken same dag.

Dette skjer kort tid etter at statsminister Angela Merkel innrømde at planen hennar om påskenedstenging var eit mistak. Ho vedtok saman med leiarane frå dei 16 delstatane å heller oppmode folk til å halde seg heime i påska.

Fleire ekspertar fryktar ei ny smittebølgje med den britiske varianten av koronaviruset i Tyskland over påska.

(©NPK)