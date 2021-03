utenriks

Utsegnene kjem samtidig som Australia opplever ein kraftig nedgang i eksporten til Kina.

Ambassadør Graham Fletcher skal under eit møte torsdag ha sagt at han ikkje veit om Kina er klar over at handelspraksisen i landet fører til store skadar både i Australia og internasjonalt.

– Kina har vist seg å vere ganske upåliteleg som handelspartnar og til og med hemnlysten, sa Fletcher, ifølgje avisa The Australian og australsk rikskringkasting.

(©NPK)