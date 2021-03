utenriks

Ein av fabrikkane som ligg an til å få tommelen opp frå EMA er Halix i nederlandske Leiden, skriv Bloomberg. Fabrikken produserer vaksine for AstraZeneca og har venta på godkjenning for å distribuere desse. Halix har stått i sentrum for dei siste vaksinesamtalane mellom EU og Storbritannia, som begge gjer krav på vaksinane frå fabrikken.

I tillegg kjem EMA truleg til å godkjenne fabrikken til Biontech i Marburg i Tyskland, som produserer vaksinen selskapet har utvikla saman med Pfizer.

