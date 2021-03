Etiopia seier Eritrea trekker seg ut av Tigray-regionen

utenriks

Avgjerda kjem etter sterkt internasjonalt press for å løyse konflikten i Tigray.

Etiopiske soldatar skal ta over kontrollen i grenseområda med «umiddelbar verknad», heiter det i uttalen. Den seier ikkje noko om kor mange eritreiske soldatar som har vore i Tigray, men vitne anslår fleire tusen.

Begge dei to landa har fram til for kort tid sidan avvist at eritreiske soldatar er i Tigray.

Regionen vart avskoren frå omverda under krigen mellom Abiy Ahmeds regjeringsstyrkar og Tigray-folk frigjeringsfront (TPLF) på tampen av 2020. FN og andre observatørar meiner det kan ha skjedd massakrar og andre krigslovbrot.

