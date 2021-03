Etiopia seier Eritrea trekkjer seg ut av Tigray-regionen

utenriks

Avgjerda kjem etter sterkt internasjonalt press for å løyse konflikten i Tigray. Eritrea har førebels ikkje kommentert meldinga, som vart lagt ut på Twitter-kontoen til Abiy fredag morgon.

Etiopiske soldatar skal ta over kontrollen i grenseområda med «umiddelbar verknad», heiter det i fråsegna. Ho seier ikkje noko om kor mange eritreiske soldatar som har vore i Tigray, men augnevitne anslår fleire tusen. Dei har vorte skulda for omfattande overgrep mot sivilbefolkninga til liks med ei rekkje andre væpna styrkar som har vore involverte i krigen.

Både Etiopia og Eritrea avviste fram til for kort tid sidan at eritreiske soldatar er i Tigray. Påstanden stod i skarp kontrast til kva lokale innbyggjarar, diplomatar og somme sivile og militære etiopiske tenestemenn fortalde.

Skuldingar om massakre

Tigray, som ligg nord i Etiopia, vart avskoren frå omverda under krigen mellom regjeringsstyrkane til Abiy Ahmed og Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF) i november 2020. FN, Amnesty International og Human Rights Watch meiner det kan ha skjedd massakrar og andre krigslovbrot, og krigen har ført til både omfattande svolt, øydeleggingar og ei flyktningkrise.

Statsminister Abiy Ahmed, som også er fredsprisvinnar, innrømde så seint som tysdag at eritreiske styrkar spelte ei rolle i krigen. Det skjedde under ein tale i den etiopiske nasjonalforsamlinga. Deretter flaug han direkte til hovudstaden i Eritrea, Asmara, for å møte presidenten i landet, Isaias Afwerki.

Under dette møtet gjekk Eritrea med på å trekkje styrkane sine vekk frå den etiopiske grensa, ifølgje fråsegna som Abiy la ut fredag.

Siger etter ein månad

Abiy erklærte siger i Tigray i slutten av november etter at den etiopiske hæren hadde teke kontroll over regionshovudstaden i Tigray, Mekele. Offensiven starta ein knapp månad tidlegare.

TPLF var tidlegare ein del av regjeringa til Abiy, og før han vart statsminister var gruppa den dominerande politiske krafta i Etiopia. Men TPLF braut med Abiy fordi dei var usamde i dei politiske reformene hans og det uttalte ønsket hans om å svekkje etnisk-baserte politiske grupperingar. TPLF-leiarar er framleis på rømmen frå etiopiske styresmakter, og kampane held fram.

(©NPK)