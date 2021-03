Georgia har vedteke omstridd vallov

utenriks

Både under presidentvalet i haust og det viktige ekstravalet til Senatet sikra demokratane seg ein hårfin siger i delstaten. Republikanarane har likevel framleis fleirtal i delstatsforsamlinga.

Lovendringa vart stemd gjennom av det republikanske fleirtalet. Demokratar og stemmerettsgrupper meiner lova vil gjere at uforholdsmessig mange svarte veljarar mistar moglegheita til å stemme.

Lova har ført til skarpe protestar.

Då ho vart signert under ein pressekonferanse på kontoret til Kemp, prøvde demokraten Park Cannon, som er svart, å komme inn. I staden vart ho arrestert av politiet medan ho banka på døra.

Politiet seier ho vart arrestert då ho nekta å slutte å banke på døra, som var merkt «Governor's Staff Only», ifølgje CNN.

Cannon er sikta for å ha hindra arbeidet til politiet, og vart lauslaten torsdag kveld, lokal tid. Arrestasjonen har vekt oppsikt.

– Angrep på røysteretten

Underhuset i delstaten vedtok lova med 100 mot 75 stemmer torsdag, og senatet støtta like etter lova med 34 mot 20 stemmer. Avstemminga spegla partilinjene.

Minoritetsleiaren til Demokratane, Gloria Butler, meiner lova er full av tiltak som vil undertrykkje veljarar.

– Vi er vitne til eit massivt og uforminska angrep på røysteretten, seier Butler.

Ei av endringane i den oppdaterte lova er kravet om ID-kort med foto for å avleggje førehandsstemme per post. I alt 1,3 millionar innbyggjarar i delstaten nytta denne moglegheita i presidentvalet i haust. Lova reduserer òg tida ein har til å førehandsstemme og talet på innleveringsboksar.

Ei av dei største endringane er at politikarane blir gitt større kontroll over valstyresmaktene i delstaten, noko som ifølgje fleire organisasjonar kan føre til større partipolitisk innverknad.

Trump

Lova er blant ei rekkje forslag som er lagde fram av republikanarar over heile landet som vil endre valprosedyrane i USA. Etter at president Donald Trump tapte presidentvalet, har han halde fast ved udokumenterte påstandar om at årsaka var valfusk.

Trass i nederlag i over 60 rettssaker som er reiste etter valet, vert framleis påstandane formidla i talkshow og nyheitskanalar på høgrefløya i USA, og dei blir òg delte hyppig i ulike sosiale medium.

CNNs Stephen Collinson omtaler i analysen sin fredag lova som «ein siger for Trump».

Stor deltaking

Endringane til Republikanarane i Georgia kjem etter ei rekordstor valdeltaking i delstatane som bidrog til at Joe Biden vann.

Georgia stod i sentrum for Trumps skuldingar om valfusk, etter at Biden vann delstaten med knapp margin.

Det var òg den ekstra valrunden i Georgia som gav Demokratane fleirtal i Senatet i Washington.

– Etter valet i november i fjor, visste eg, som så mange av dykk, at vesentlege reformer av delstatsvala våre var nødvendige, seier Kemp, som signerte lova mindre enn to timar etter at ho var vedteken.

Han var mål for skarpe angrep frå Donald Trump etter at han godkjende valsigeren til Biden i delstaten.

