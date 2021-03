Löfven til forsvar av H&M mot Kina

utenriks

Det er bra at H&M og andre bedrifter tek ansvar for vilkåret til arbeidstakarane, sa Löfven fredag som svar på den kinesiske kritikken av H&M for å ha forsvart uigur-muslimane.

Då EU måndag innførte sanksjonar mot fire kinesiske tenestemenn i Xinjiang-provinsen, svarte Kina raskt med sanksjonar mot europeiske politikarar, forskarar og organisasjonar.

Samtidig vart tidlegare utsegner frå kleskjeda H&M og andre bedrifter som Nike, igjen trekt fram i Kina, med krav om boikott.

– Vi er tydelege mot Kina. Vi står opp for menneskerettane og kjem alltid til å gjere det. Dette er eit globalt og universelt spørsmål, og då seier vi frå anten det er Kina eller noko anna land, sa Löfven etter EU-toppmøtet denne veka.

