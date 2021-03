utenriks

Kjelda, som ønskjer å vere anonym, oppgir at i alt 322 personar er lauslatne frå Insein-fengselet.

Lauslatingane kjem rett før dagen då Myanmar skal feire dei væpna styrkane sine.

For få dagar sidan lauslét juntaen over 600 personar som har vorte arresterte under demonstrasjonar mot kuppet.

