Storbritannia rasar mot Kina etter at britar hamna på svarteliste

utenriks

Det er striden om korleis Kina behandlar den muslimske uigur-minoriteten og iverksetjing av sanksjonar frå begge hald, som har fått både kinesarane og britane til å sjå raudt.

Fredag varsla Kina sanksjonar mot ni britiske statsborgarar og fire lobbygrupper, noko som utløyste ein kraftig reaksjon frå statsminister Boris Johnson.

– Parlamentarikarane og andre britiske borgarar som blir sanksjonerte av Kina i dag, spelar ei viktig rolle ved å kaste lys over dei omfattande menneskerettsbrota som blir gjort mot uigur-muslimar, seier Johnson.

– Fridommen til å ta til orde mot overgrep er grunnleggjande, og eg står fast ved deira side, føyer han til.

Politikarane har hamna på Kinas svarteliste fordi kinesiske styresmakter meiner dei lyg og spreier desinformasjon om den kinesiske behandlinga av uigurane. Blant dei er Duncan Smith, tidlegare leiar av Det konservative partiet, og Tom Tugendhat, leiar for utanrikskomiteen i Parlamentet. Begge har ytra seg svært kritisk til den kinesiske behandlinga av uigurane.

I tillegg er fire foreiningar hamna på Kinas sanksjonsliste, og alle har prøvd å samle støtte for at Kina bør skuldast for folkemord mot den muslimske minoriteten. Alle på svartelista får innreiseforbod til Kina, Hongkong og Macau, og det vil bli forbode for kinesarar å samarbeide med dei.

Kinas nye sanksjonsvedtak er den førebels siste salva som er fyrt av i ein stadig meir intens diplomatisk kamp, der fleire vestlege statar har protestert mot det dei meiner er menneskerettsbrot mot uigurane i Xinjiang.

Tidlegare denne veka innførte både EU og USA sanksjonar mot Kina. Som ein reaksjon starta statskontrollerte medium i Kina ein kampanje mot H&M, Nike, Adidas og fleire andre selskap.

(©NPK)