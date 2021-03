Trump forsvarer tilhengjarar som angreip Kongressen

utenriks

Trump klagar i eit intervju med Fox News over at dei som storma Kongressen blir rettsforfølgde, medan det «ikkje skjer noko» med venstreorienterte demonstrantar.

Han erkjenner at dei som gjekk til angrep «gjekk inn og det skulle dei ikkje ha gjort», men seier samtidig at «nokre av dei gjekk inn og dei klemde og kyssa politiet og tryggingsvakter.»

– Du veit, dei hadde eit godt forhold. Ein del folk vart vinka inn, og dei gjekk inn og ut, sa Trump.

Meir enn 300 personar har vorte sikta i samband med opptøyane 6. januar. Styresmaktene seier at minst ytterlegare 100 kan bli tiltalte.

Trump vart skulda og stilt for riksrett for andre gong for å ha eggja tilhengjarane sine til å storme Kongressen medan godkjenninga av presidentvalet gjekk føre seg. Den 13. februar vart han frikjend av 43 republikanske senatorar.

