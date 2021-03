Tysk domstol stansar ratifisering av EUs atterreisingsfond

utenriks

Både Forbundsdagen og Forbundsrådet har sagt ja til forslaget som gir EU-kommisjonen fullmakt til å låne 750 milliardar euro i finansmarknaden for å finansiere atterreisingsfondet. Det blir første gongen EU tek opp lån på vegner av fellesskapet på denne måten.

Alt låg til rette for at president Frank-Walter Steinmeier kunne gi den formelle tilslutninga si til vedtaket, men så vart det altså bråstopp i rettsvesenet.

Ytre høgrepartiet Alternativ for Tyskland kunngjorde fredag at dei vil ta rettslege steg mot ratifiseringsprosessen. Fem personar fekk medhald i eit krav om ei mellombels åtgjerd som hindrar at vedtaket tek til å gjelde medan ein ventar på at forfatningsdomstolen skal ta stilling til saka.

(©NPK)