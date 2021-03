Volkswagen krev erstatning frå tidlegare toppsjefar

utenriks

Skandalen ramma selskapet hardt og førte til ein kraftig nedgang i bilsalet i tillegg til at det måtte utbetale store summar i bøter og erstatningar.

Selskapet hadde medvite utstyrt nye dieselbilar med programvare som sørgde for at bilane verka meir miljøvennlege når dei vart testa for utsleppsgassar.

Fredag opplyste det tyske bilkonsernet at det vil krevje erstatning frå dei to tidlegare toppsjefane fordi dei meiner dei ikkje har vist den varsemda som aksjelova krev.

Selskapet har likevel ikkje sagt noko om kor mykje erstatning det vil krevje.

(©NPK)