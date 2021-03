Kronglete vaksinekrangel kan gjere det verre for alle

utenriks

Då EU-kommisjonen skrudde til reglane som skal hindre at vaksinar forsvinn ut av unionen før EU har fått sitt, kom det bardus på medlemslanda. Innhaldet i innstrammingane var ikkje kjent blant EU-ambassadørane før det vart offentleggjort.

I tillegg til å nekte vaksineeksport før leveringsavtalane med EU er oppfylte, kom det inn ein klausul om «gjensidig hjelp» og at EU kan nekte eksport til land som har komme mykje lenger i vaksinasjonen.

Fleire stader i Europa er det misnøye med at utrullinga av vaksinar går betydeleg tregare enn i somme land utanfor unionen, særleg USA, Israel og Storbritannia. Meiningane er likevel svært delte om eit meir proteksjonistisk regelverk er vegen å gå. Frankrike støttar opp om endringa, og Italia har sagt at det er viktig å halde ei streng linje i spørsmålet om eksportlisensar, skriv Financial Times.

Samanvoven

Andre er derimot bekymra for at ei tilspissing av det som blir omtalt som ein vaksinekrig, berre vil skape taparar på alle sider. Mellom anna er det uro for at andre land kan svare med å stanse eksport av vaksinar eller nødvendige ingrediensar til EU.

– Verdikjeda er så innfløkt og samanvoven at det ikkje er nokon automatikk i at det er bra å innføre desse nye reglane, seier statsministeren i Nederland, Mark Rutte, som er ein av skeptikarane. Han viser til at ein belgisk fabrikk som produserer vaksinen til Pfizer og Biontech, er avhengig av råmateriale frå Storbritannia.

Vaksinen frå Johnson & Johnson som blir produsert i Belgia, må eksporterast til USA for tapping på glas før han igjen vert eksportert til Europa.

– Ytterlegare avgrensing av eksport eller vaksineoperasjonar i EU vil vere til skade for alle pasientane. Vi ønskjer heller å trappe ned spenninga og ha søkjelys på løysingar, skreiv direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien denne veka i eit brev VG har fått tak i.

Også Pfizer Norge fryktar at regulering av eksport skaper «ei uvisse vi ikkje treng no».

Ulik juss

Punktet om samhandling ser ut til å vere lagt inn med Storbritannia i tankane. Det har falle mange i EU tungt for brystet at medan dei har sendt millionar av vaksinar til britane, har dei ikkje fått noko tilbake.

EU-president Charles Michel skulda Storbritannia for å ha innført eit eksportforbod, noko som vart avvist frå London. Dei skulda på si side EU for vaksinenasjonalisme.

For å forklare at britane ser ut til å få vaksinar raskare, har nokon peika på at dei var tidlegare ute med å skrive kontrakt med AstraZeneca, men det forspranget var berre på éin dag. Ei anna forklaring er forskjellar i forretningsjussen i Storbritannia og på fastlandet og at britane sikra seg betre i kontraktane sine for å vere sikre på at ingen andre skulle få vaksinar på deira kostnad, skriv Politico.

Kan ramme alle

Den mest prekære utfordringa for EU er at AstraZeneca har forsyningsproblem, men dei nye reglane i kommisjonen opnar i teorien for at andre produsentar, som Pfizer eller Moderna, kan bli hindra i å eksportere til land der mange er vaksinerte, sjølv om dei har levert til EU som avtalt.

For Noreg skapte det ei viss uvisse at vi ikkje lenger var unnatekne frå eksportkontrollen, slik vi var frå starten. Onsdag fekk utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forsikringar om at dette ikkje skal føre til endringar for Noreg.

– Eg har i dag fått stadfesta frå kommisjonspresident Ursula von der Leyen at vaksinar vil gå på vanleg måte frå EU til Noreg via Sverige, skreiv ho til NTB.

– Avhengige av kvarandre

Stefan Löfven sa etter EU-toppmøtet torsdag kveld at det er viktig at dei nye restriksjonane ikkje blir brukte på ein måte som gjer produksjonen av vaksinar vanskelegare.

– Selskapa må levere som avtalt, men spørsmålet om handelsavgrensingar er ikkje enkelt når vi er så avhengige av kvarandre, sa den svenske statsministeren til nyheitsbyrået TT.

EU-president Charles Michel skriv på Twitter at alle dei 27 medlemslanda er samde om at dei vil sikre forsyningslinjene og halde økonomien open, men legg til:

– Samtidig vil vi ha meir openheit og sikre at kontraktane blir oppfylte. Det er målet med kommisjonsforslaget.

Uløyst fordelingsfloke

Toppmøtet viste òg at sjølv når det dukkar opp ekstra dosar, klarte ikkje EU-landa å bli samde om kven som skal få dei. Fordelinga av 10 millionar vaksinedosar viste seg å bli ei uløyseleg nøtt. Tanken var å gi dei til dei landa som treng dei mest. Usemja dreidde seg om kven det var – nærare bestemt om Austerrike var eitt av dei landa.

Statsminister Sebastian Kurz har bede om hjelp fordi han meiner landet har vorte hengande etter. Ei oversikt gitt til EU-ambassadørane viser at Austerrike slett ikkje er blant dei som ligg dårlegast an. Før helga hadde 17,8 prosent av den vaksne befolkninga i landet fått minst éin dose. Det fleire har peika på, er at dersom austerrikarane meiner dei har fått for få dosar, er det fordi dei sjølv ikkje har nytta alle moglegheitene dei hadde til å kjøpe inn vaksinar.

For å unngå «basarpruting», som Financial Times-korrespondent Mehreen Khan kalla det, gjekk oppgåva med å finne ei løysing til ambassadørane i EU-landa i Brussel.

(©NPK)