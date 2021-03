utenriks

Det stadfestar luftfartsgiganten måndag. Bestillinga er verd 12,5 milliardar i katalogprisar.

Boeing jobbar med å komme seg ut av krisa som ramma selskapet etter at flytypen vart sett på bakken våren 2019 etter to ulykker som kosta 346 menneske livet. Etter det har Boeing gjort endringar på modellen for å få ny godkjenning.

I USA vart Boeing 737 Max sat tilbake i trafikk rett før nyttår.

Selskapet Norwegian vedtok tidlegare i år å kansellere 737 Max-flyet frå den nye flåten til selskapet.

(©NPK)