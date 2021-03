Ever Given står omtrent i riktig retning i Suezkanalen

utenriks

– Akterenden er flytta og er 102 meter frå breidda, heiter det frå ansvarleg for kanalen på egyptisk side, Osama Rabiei.

Tidlegare måndag morgon melde shippingserviceselskapet Inchcape Shipping at konteinarskipet var drege av grunn.

Skipets eigar, selskapet Shoei Kisen, opplyste likevel at skipet enno ikkje flyt fritt. Samtidig stadfesta selskapet at Ever Given hadde dreidd og står i ei anna retning.

– Motoren fungerer

Ei kjelde på staden stadfestar til nyheitsbyrået AFP at akterenden på skipet har bevega seg bort frå kanalens vestre breidd. Nettstadene Vesselfinder og Myshiptracking viser òg dette.

Også baugen er trekt litt bort frå breidda på den andre sida, viser satellittdata frå nettstaden Marine Traffic.

Samtidig opplyser ei kjelde at tekniske undersøkingar av skipet er i gang og at motoren fungerer.

Ever Given er eitt av dei største konteinarskipa i verda. Det er 400 meter langt, og storleiken kan samanliknast med ein skyskrapar som er velta over ende.

I nesten ei veke har fartøyet stått på tvers i Suezkanalen og sperra ei av dei viktigaste rutene for skipsfarten i verda. Over 300 skip som fraktar alt frå olje til kveg, ventar på å passere.

Høg vasstand

Osama Rabiei varsla måndag morgon at kanalen er venta å opne igjen for andre skip klokka 11, melder CNBC Arabia via Twitter.

Nyheita om at delar av skipet er drege av grunn, kom medan ti slepebåtar jobba med å få skipet i rørsle. Bergingsmannskapa har søndag kveld og natt til måndag hatt ei gyllen moglegheit sidan det er fullmåne og springflod.

Den ekstra høge vasstanden har gjort det lettare å trekkje Ever Given av grunn.

Når Suezkanalen er open for trafikk, passerer det i gjennomsnitt rundt 50 skip per dag. Varene dei fraktar med seg, utgjer over 10 prosent av verdshandelen. Særleg for olje på veg frå Midtausten er kanalen viktig.

Det tyske forsikringsselskapet Allianz har anslått at kostnadene ved blokkeringa av kanalen ligg mellom 50 og 90 milliardar kroner per dag.

