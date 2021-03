Gigantskipet i Suezkanalen er laus

utenriks

Mannskapa har lykkast med å få laus gigantskipet som i nesten ei veke har blokkert Suezkanalen, viser TV-bilete.

Trafikken kan snart komme i gang igjen, ifølgje styresmaktene i Egypt. Satellittbilete viser òg at skipet har endra kurs.

Ved hjelp av høg vasstand hadde kraftige taubåtar tidlegare på dagen klart å vri konteinarskipet slik at det stod med nasen 80 prosent den rette vegen.

Etter å ha trekt det fullasta 220.000 tonn store fartøyet over kanalbanken, trekte bergingsteamet fartøyet mot ei brei vasstrekning halvvegs mellom den nordlege og sørlege enden av kanalen. Der skal skipet no gjennom teknisk inspeksjon, seier kanalstyresmaktene. Dei seier samtidig at motoren fungerer.

Det kan framleis vere aktuelt å fjerne konteinarar frå det gigantiske skipet for å få det heilt laus. Arbeidet skal etter planen takast opp igjen seinare på dagen, når vasstanden i kanalen er ekstra høg.

Det 400 meter lange konteinarskipet er eitt av dei største i verda og har i nesten ei veke stått på tvers i Suezkanalen og sperra det som er ei av dei viktigaste rutene for skipsfarten i verda. Over 360 fartøy låg måndag formiddag i Middelhavet nord for kanalen og i Raudehavet sør for kanalen og venta på ei løysing.