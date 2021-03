Kina aukar presset mot vestlege selskap

utenriks

Mange kinesarar har valt å boikotte ei rekkje vestlege selskap som har uttrykt uro for at Kina brukar den muslimske uigur-minoriteten til tvangsarbeid.

Kinesiske styresmakter bad måndag selskapa om å undersøkje saka betre. Dei har avvist skuldingane om tvangsarbeid på det sterkaste og bede mellom andre USA sjå på si eiga historie.

– Når pisken til sanksjonane blir svinga over Xinjiang, vil han òg treffe ditt eige hovud, sa ein talsmann for Xinjiangs regionale regjering, Xu Guixiang, på ein pressekonferanse i Beijing måndag.

Statlege kinesiske medium oppmoda til boikotten etter at vestlege land for første gong på over 30 år innførte sanksjonar mot Kina.

Bakgrunnen er skuldingane om at Kina har internert over 1 million uigurar og medlemmer av andre muslimske minoritetar i leirar i Xinjiang vest i landet.

Kinesiske styresmakter avviser skuldingane om tvangsinternering og tvangsarbeid. Dei seier leirane er oppretta for å gi uigurane utdanning og betre økonomiske vilkår, samtidig som dei skal bidra til å kjempe mot ytterleggåande islamisme.

