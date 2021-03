Nye protestar i Myanmar etter blodig helg

utenriks

Trass den blodige laurdagen der minst 107 menneske, inkludert sju barn, ifølgje FN vart drepne av soldatar og politistyrkar, protesterte folk over heile landet.

Hundrevis marsjerte i gatene i byen Plate i Mandalay-regionen, med banner der det stod: «Folket vil aldri bli beseiret».

I Sagaing-regionen hylla hundrevis av folk den 20 år gamle sjukepleiarstudenten som vart skoten medan han hjelpte såra demonstrantar.

Over 60 ungdommar i ein by i delstaten Karen marsjerte òg i gatene for å protestere mot valden mot dei mange unge demonstrantane.

Det er òg planlagt fleire demonstrasjonar dei neste dagane. Militærjuntaen har åtvara om at dei kjem til å halde fram med å slå hardt ned på demonstrasjonane.

