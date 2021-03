Nyheitsbyrå: Mange spørsmål utan svar i WHO-rapport om koronaviruset

utenriks

Det amerikanske nyheitsbyrået AP melder måndag at det har fått ein kopi av det som ser ut til å vere ein bortimot ferdigstilt versjon av rapporten.

Der blir det fast slått at det er svært usannsynleg at viruset lak frå eit laboratorium. Elles tilrår ekspertane fleire undersøkingar på alle område, bortsett frå laboratorieteorien.

Det skal vere ein diplomat med base i Genève som har leke rapporten.

Publiseringa har late vente på seg, og førre veke varsla ein tenestemann i WHO at han kom til å bli offentleggjord i løpet av få dagar.

Ulike teoriar

Det er ikkje klart om versjonen som AP har fått, kjem til å bli endra før publisering. Det har vorte spekulert på om det er Kina som forseinkar publiseringa for å sikre at ho ikkje inneheld noko som kan oppfattast som at Kina har skulda for pandemien.

Ekspertane har lista opp fire moglege scenario. Dei konkluderer mellom anna med at smitteoverføringa kan ha skjedd frå eitt dyr til eit anna og så til menneske. Denne teorien blir beskriven som frå sannsynleg til svært sannsynleg.

Ei direkte spreiing frå flaggermus til menneske blir beskriven som sannsynleg, medan spreiing via ein «kald kjede» – det vil seie frå matprodukt – er mogleg, men ikkje sannsynleg.

Den næraste slektningen til viruset som forårsakar covid-19, har vorte funne i flaggermus.

Men ifølgje rapporten ser den evolusjonære avstanden mellom koronavirus blant flaggermus og SARS-CoV-2 ut til å vere på fleire tiår. Det peikar i retning av ein «missing link».

Mink eller kattar?

I rapporten står det òg at det er funne virus med store likskapstrekk i skjeldyr. Men det blir oppført at også mink og kattar er mottakelege for det nye koronaviruset, noko som betyr at dei kan vere berarar.

Rapporten er i stor grad basert på besøket som WHOs ekspertteam var på i Wuhan, byen der viruset først vart oppdaga. Besøket varte frå midten av mai til midten av februar.

Leiaren for WHOs team, Peter Ben Embarek, sa fredag at rapporten har vorte ferdigstilt og at han no blir faktasjekket og omsett og snart kan offentleggjerast.

