Shippingselskap: Ever Given er drege av grunn

utenriks

Det 400 meter lange konteinarskipet er eitt av dei største i verda og har i nesten ei veke stått på tvers i Suezkanalen og sperra det som er ei av dei viktigaste rutene for skipsfarten i verda. Over 300 skip som fraktar alt frå olje til kveg, ventar på å passere.

Leiaren for den egyptiske Kanalmyndigheten varslar måndag morgon at kanalen er venta å opne for passeringar igjen klokka 11, melder CNBC Arabia via Twitter.

Shippingserviceselskapet Inchcape Shipping opplyste tidleg måndag morgon norsk tid at Ever Given flyt på eigen kjøl etter å ha vorte drege av grunn.

Eit anna shippingserviceselskap, Leth Agencies, har meldt at bergingsmannskap «delvis» har fått konteinarskipet flytande igjen.

Nyheita om at delar av skipet var drege av grunna, kom medan ti slepebåtar jobba med å få skipet i rørsle samtidig som det var fullmåne og springflod.

(©NPK)