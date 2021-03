Tsjekkias rikaste mann omkom i helikopterulykke i Alaska

utenriks

Helikopteret styrta 8 mil aust for Anchorage laurdag. Ulykkesstaden ligg i nærleiken av ein isbre, ifølgje lokale styresmakter.

Petr Kellner eigde 98,93 prosent av aksjane i det internasjonale investeringsselskapet PPF Group. Han var god for over 17 milliardar dollar, ifølgje Forbes liste over dei rikaste personane i verda i 2020.

Blant dei omkomne var ytterlegare éin tsjekkar og fire amerikanarar, inkludert den 33 år gamle piloten.

Berre éin person overlevde ulykka. Vedkommande er innlagd på sjukehus med alvorlege skadar.

(©NPK)