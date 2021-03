American Airlines sel nesten like mange flybillettar som før pandemien

utenriks

Amerikanarar som har vore delvis innesperra av koronatiltak i eitt år, ser ut til å vere ivrige etter å få luft under vengene. Søndag var det over 1 million reisande på flyplassane i USA for 18. dag på rad.

Flygiganten American Airlines opplyser at billettsalet no ligg på rundt 90 prosent av nivået det var på i same periode i 2019. I takt med at fleire blir vaksinerte, reiser fleire ut på reise igjen.

Det er først og fremst innanlandsreiser som blir bestilte, og korte internasjonale flygingar. Også selskap som Delta og Southwest melder at billettsalet byrja å betre seg i midten av februar.

(©NPK)