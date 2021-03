utenriks

Det er ein auke på 25 prosent i forhold til tidlegare vurderingar.

– Auken skjer fordi vi har optimalisert produksjonsprosessen, oppstarten av produksjon på Biontechs fabrikk i Marburg, at glas med seks dosar no er godkjent og at vi har utvida produksjons- og forsyningsnettverket, heiter det i ei melding frå Biontech.

Det er ikkje umiddelbart klart om dette vil bety at det blir levert fleire Pfizer-dosar til Noreg enn ein først trudde.

(©NPK)