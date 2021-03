Italias statsminister tok AstraZeneca-vaksinen

utenriks

Italia er eitt av landa som framleis brukar AstraZeneca-vaksinen, etter ein kort pause i samband med granskinga av alvorlege, men sjeldne biverknader.

Fleire land vil berre la personar over ein viss alder ta vaksinen. Italias 73 år gamle statsminister og kona hans fekk vaksinen i Roma sentrum tysdag.

Det skjer samtidig som at skulane i Roma er i ferd med å opne dørene igjen, to veker etter at dei vart stengde. Hovudstadsregionen er ikkje lenger raud sone, men oransje, og kan dermed lette på tiltaka. Store delar av Italia er framleis nedstengd.

