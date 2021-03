Kina godkjenner valreform i Hongkong

utenriks

Planen vart vedteken tysdag med 167 mot 0 stemmer, til stor applaus, opplyser Hongkongs einaste medlem i komiteen, Tam Yiu-chung, til South China Morning Post.

Den kinesiske presidenten Xi Jinping har skrive under på valreforma, melder nyheitsbyrået Xinhua.

Reforma vil få stor betydning for Hongkongs 7,5 millionar innbyggjarar, som ikkje fekk vite nokon detaljar om reforma før ho var vedteken.

Ifølgje tidlegare opplysningar i Global Times vil valreforma endre delar av Hongkongs «grunnlov», som vart vedteken då Hongkong vart overdrege frå Storbritannia til Kina i 1997. Lova skulle sikre at lovnadene om eitt land, to system, vart halde.

Færre direktevalde

Maria Tam, ein politikar frå Hongkong som sit i ein komité i Beijing som jobbar med lovverket i byen, seier at direktevalde medlemmer av Hongkongs bystyre vil bli redusert frå 35 til 20. Medlemmene i bystyret totalt blir auka frå 70 til 90.

Samtidig blir talet på personar i komiteen som peikar ut regjeringssjefen i Hongkong, auka frå 1.200 til 1.500. Valkomiteen peikar òg ut 40 av dei 90 medlemmene i bystyret. Denne komiteen blir rekna som lojal overfor Beijing.

Også dei resterande plassane i bystyret blir valde av ulike komitear som blir rekna som Kina-lojale.

Alle som stiller til val, må gjennom ei politisk gransking.

– Den nasjonale tryggingskomiteen og tryggingspolitiet vil lage rapportar om kvar einaste kandidat for å hjelpe til i bakgrunnssjekken, seier Maria Tam.

– Patriotar

Endringane skal søre for at berre patriotar styrer Hongkong, har det tidlegare vorte opplyst. Smotthol og manglar i valsystemet truar den nasjonale tryggleiken i Kina, har styresmaktene uttalt etter dei store demonstrasjonane i Hongkong i 2019.

Reforma blir oppfatta som del av det kinesiske forsøket på å auke kontrollen over Hongkong etter innføringa av ei omstridd tryggingslov i fjor.

Demokratiforkjemparar fryktar at valreforma er eit slag for demokratiet i Hongkong, som allereie er under hardt press.

