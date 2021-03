Ni dødsfall og 31 tilfelle av blodpropp etter AstraZeneca-vaksine i Tyskland

utenriks

I så godt som alle sakene – 29 av 31 – er det kvinner i alderen 20 til 63 år som er ramma av såkalla sinusvenetrombose, skriv Der Spiegel.

Dei to siste pasientane som er registrerte av hans Ehrlich-instituttet, er menn.

Tyskland sette bruken av AstraZenecas vaksine, som har fått det nye namnet Vaxzevria, på vent nyleg, men tok opp att bruken etter at EUs legemiddelbyrå EMA sa vaksinen var «effektiv og sikker».

Det er framleis regionale unntak. Regionen Euskirchen i Nordrhein-Westfalen gir ikkje vaksinen til kvinner under 55 etter at to kvinner fekk blodpropp.

Også det velrenommerte sjukehuset Charité i Berlin har slutta å gi AstraZenecas vaksine til kvinner under 55. Dette blir beskrive som eit «føre var»-tiltak. Det er ikkje registrert blodpropptilfelle knytte til vaksinen ved sjukehuset.

Noreg og Danmark er blant landa som framleis ikkje har teke vaksinen i bruk igjen før det er gjort ytterlegare gransking av dei sjeldne, men alvorlege tilfella.

