Nike saksøkjer rapartist over «satansko»

Skoa, som vart selde i samband med utgivinga av Lil Nas X' musikkvideo til singelen «Montero (Call Me By Your Name)», er resultat av eit samarbeid mellom rapparen og streetwear-merket MSCHF.

Med utgangspunkt i modellen Nike Air Max 97 skapte dei 666 spesialdesigna skopar – svarte, med bibelsitatet Lukas 10:18, om Satans fall frå himmelen, i raud skrift og utsmykka med eit pentagramanheng. Det skal visstnok òg vere ein drope blod blanda med raud måling i solen på skoen.

I musikkvideoen til låten fell Lil Nas X frå Edens hage og ned i Helvete, der han gir djevelen ein lapdance. Songen handlar om å komme ut som homofil og om ein mann han møtte i fjor sommar.

Nike hevdar at skoa har ført til oppmodingar om boikottar mot skogiganten frå kundar som er støytte av skoa, kjem det fram av rettspapir. Dei sinte kundane trur ifølgje Nike at selskapet står bak fordi logoen er trykt på skoa, men det er altså MSCHF som står bak.

– Skoa vart produserte utan Nikes godkjenning eller autorisering, og Nike er på ingen måte knytt til prosjektet, seier selskapet til AFP.

Alle dei 666 skoa vart selde nesten umiddelbart etter at dei vart lagde ut for sal, sjølv om dei kosta 1.018 dollar paret, tilsvarande rundt 8.750 kroner. Skosalet var ifølgje AFP ein oppfølgjar til «Jesus-skoene», som MSCHF har selt tidlegare.

Salet av dei skoa, som hadde vigslevatn i solen, vart ikkje tekne til retten av Nike.

