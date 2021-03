Telenor held fram med å betale lisensavgift i Myanmar

utenriks

Juntaen har òg fleire gonger fått stengt ned datanettverket i landet, noko som enkelte gonger har samanfalle med valdsutøving. Likevel betaler Telenor denne veka ei årleg lisensavgift til styresmaktene i landet, skriv Bistandsaktuelt.

– Som telekomoperatør er vi pålagde å betale ei årleg lisensavgift. Gjer vi ikkje det kan det føre til suspensjon eller oppseiing av avtalen, seier informasjonssjef Tormod Sandstø.

– Derfor oppfyller vi også i år vår del av avtalen, men vi gjer det under sterk protest mot utviklinga vi har sett den siste tida. Telenor oppmodar styresmaktene til umiddelbart å opne datanettverket og å overhalde forpliktingane sine til internasjonal menneskerettslovgiving. Avgjerda er basert på ei brei vurdering som inkluderer juridiske aspekt og tryggleiken til våre tilsette, seier han vidare.

Han vil ikkje opplyse kor mykje Telenor overfører, men då teleselskapet inngjekk avtalen med styresmaktene i landet i 2014, vart det kjent at lisenskostnaden over 15 år var på 500 millionar dollar. Med dåverande dollarkurs svarte det til om lag 3,14 milliardar kroner. Ifølgje Bistandsaktuelt vart delar av kostnaden betalt som eit eingongsbeløp, før selskapet deretter har innfridd årlege delbetalingar.

Organisasjonen Assistance Association for Political Prisoners opplyser at dei har fått stadfesta drap på 510 sivile i samband med demonstrasjonane, men åtvarar om at det reelle talet truleg er mykje høgare.

Berre laurdag vart meir enn 100 personar drepne i ulike demonstrasjonar i landet, det høgaste talet på éin dag.

Samtidig feira militærjuntaen seg sjølv på det dei kalla «de væpnede styrkers dag». EU omtalte seinare dagen som ein «skrekkens dag».

(©NPK)