Australia når ikkje vaksinemåla

utenriks

Morrison seier at europeiske eksportrestriksjonar er ein del av forklaringa. Australia, som i stor grad er virusfritt, har vorte løfta opp som ei suksesshistorie, men det er eitt av få rike land med ekstremt avgrensa vaksinasjon.

Berre 670.000 dosar har vorte sette i landet til no, viser offisielle tal. Det er langt unna målet om å ha sett 4 millionar dosar innan mars månad er omme.

AstraZeneca-trøbbel

Morrison seier regjeringa «kvittet seg» med målet for fleire månader sidan, og at problem med import av 3 millionar dosar frå Europa «åpenbart påvirker» vaksinasjonen, med tilvising til at landet har avtale med AstraZeneca om leveranse av 3,8 millionar dosar.

I byrjinga av mars stansa Italia, med samtykke frå EU, eksport av 250.000 dosar, som var produserte på ein fabrikk i landet, til Australia. Den italienske regjeringa viste til EUs reglar for eksportkontroll.

Kritikarar har åtvara om at den trege vaksinasjonen kan gjere at det oppstår nye smitteutbrot og ytterlegare utsetjingar før landegrensene kan opnast.

– Det er ikkje eit kappløp, svarer Morrison, og skuldar kritikarane for å politisere vaksinasjonen.

Reviderte mål

Økonomiprofessor Richard Holden ved University of New South Wales seier at Morrison er «nødt til å si» at det ikkje er eit kappløp.

– For var det slik, ville vi ha vore forbipassert flerfoldige gonger og kjempa om 75.-plass. Det er sjølvsagt eit kappløp mot viruset og nye utbrot, og for økonomisk forbetring, tvitrar han.

Tidlege i pandemien skrytte Morrison av at Australia ville stå fremst i vaksinekøen, etter ei rekkje avtalar med legemiddelselskapa AstraZeneca, Pfizer og Novavax. Regjeringa sat opphavleg eit mål om at alle vaksne skulle vere fullvaksinert før oktober. Onsdag vart målet revidert. Morrison håpar no at alle skal ha fått den første dosen sin innan «slutten av oktober».

Australske helsestyresmakter har registrert rundt 30.000 koronatilfelle blant dei 25 millionar innbyggjarane i landet. Styresmaktene håpar at lokal produksjon av vaksinen til AstraZeneca skal justerast opp til rundt ein million dosar i veka.

