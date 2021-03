Belgisk domstol pålegg staten å oppheve koronarestriksjonar

utenriks

Rettsavgjerda kjem etter at Menneskerettsforbundet (LMH) gjekk til retten og skulda styresmaktene for å ha fråteke folket rettar «i strid med konstitusjonelle og/eller juridiske regler som krever at de opptrer på en bestemt måte», skriv avisa La Libre.

Får å unngå dagsbøter på 5.000 euro må regjeringa, ved innanriksministeren, «ta alle nødvendige skritt for å få slutt på en ulovlig tilstand som følge av tiltak som begrenser grunnlovsfestede rettigheter og friheter», konkluderer retten. Det blir vist konkret til dekret frå regjeringa frå 28. oktober i fjor og seinare. Tiltak nedfelte i desse dekreta må fjernast innan 30 dagar.

– Vi er glade for denne avgjerda. Dette er ein viktig dag for rettstryggleiken og demokratiet, seier advokatane Audrey Lackner og Audrey Despontin, som representerer LMH.

Dei seier lova som dekretet er basert på ikkje er laga for å handtere ein pandemi eller langvarige tiltak.

– Det er derfor nødvendig med ei ny lov og ein parlamentarisk debatt, seier dei.

Belgiarane har vore underlagde svært strenge restriksjonar med stengde serveringsstader og nattleg portforbod i fleire månader. Nyleg måtte ikkje-nødvendige butikkar igjen stengje dørene og får berre ta imot kundar etter avtale.

(©NPK)